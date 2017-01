POL-HSK: Einbruch in ein Wohnhaus

Arnsberg (ots) - Am Samstag, in der Zeit von 18:40 Uhr bis 23:10 Uhr, stellten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Leiter an die Außenfassade eines Einfamilienhauses im Kiebitzweg an, rissen auf dem Balkon eine Jalousie aus der Führung und hebelten die dortige Tür auf. Im Innern wurden mehrere Räume durchsucht. Ein Wandtresor wurde abgerissen und entwendet. Das Gebäude ist im Bereich der Einmündung zum Stockhausenweg gelegen. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Auswertung der vorhandenen Spuren ist noch nicht abgeschlossen. Hinweise werden erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell