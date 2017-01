POL-HSK: Frau aus der Ruhr gerettet

Olsberg-Wiemeringhausen (ots) - Am Sonntag, 00:40 Uhr, rutschte eine alkoholisierte 54-jährige Frau aus Olsberg im Verlauf der Straße "Zur Lieth" eine Böschung hinab und stürzte in die Ruhr. Ohne Hilfe gelang es ihr nicht, sich ans Ufer zu begeben. Auch ihr 20-jähriger Begleiter war nicht in der Lage, sie aus dem Wasser zu ziehen. Bei -7° Celsius Außentemperatur verständigte er die Polizei und Rettungsdienst. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, die Frau zu retten. Die 54-Jährige wurde unterkühlt zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. (PK)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell