POL-HSK: Brand eines Carports

Meschede (ots) - Am Sonntag, 04:04 Uhr, entstand ein Feuer im Carport eines Einfamilienhauses in der Nördeltstraße. Das Gebäude ist mittig der Nördeltstraße gelegen. Die Flammen beschädigten auch den darin geparkten Pkw und wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt nach ersten Schätzungen ca. 30.000,- Euro. (PK)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell