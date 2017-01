POL-HSK: Wohnungseinbruch

Arnsberg-Bergheim (ots) - Unbekannte Täter drangen am Freitag, 20.01.2017, in der Zeit von 13:05 - 19:00 Uhr, in ein Reihenhaus auf dem Schwarzen Weg in Bergheim ein. Es wurden mehrere Räume durchsucht und unter anderem ein Sparbuch entwendet. Anschließend hebelten die Täter im Keller eine Verbindungstür zum Nachbarhaus auf und durchsuchten auch hier einige Räume. Ob in dem Nachbarhaus ebenfalls etwas entwendet wurde konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02932-90200 zu melden. (Ho)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell