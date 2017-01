POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Arnsberg Neheim (ots) - Am Freitag, den 20.01.2017, gegen 14:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Apothekerstraße / Schwester-Aicharda-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Apothekerstraße in Richtung Graf-Gottfried-Straße und missachtete die Vorfahrt einer 53-jährigen Autofahrerin, die auf der Schwester-Aicharda-Straße in Richtung Möhnestraße unterwegs war. Durch den Unfall wurde die 53-jährige schwer verletzt. Weiter entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000,00 Euro. (Ho)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell