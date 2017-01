POL-HSK: Einbruch in Zimmerei

Arnsberg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch suchten Einbrecher das Gelände einer Zimmerei an der Echthauser Straße auf. Die Täter konnten hochwertige Werkzeuge entwenden. Vermutlich gelangten die Täter über ein Metalltor auf das großräumige Firmengelände. Hier hebelten sie das Fenster einer Lagerhalle auf und durchtrennten das Kabel eines Bewegungsmelders. In der Halle konnten die Täter hochwertige Werkzeuge entwenden. Zudem hebelten die Täter zwei Türen einer weiteren Firma auf dem Gelände auf. Hier konnten sie zwei Motorsägen entwenden. Die Tatzeit kann von Mittwoch, 21 Uhr, bis Donnerstag, 07.30 Uhr, eingegrenzt werden. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell