POL-HSK: Schwerverletzter Radfahrer

Marsberg (ots) - Am Donnerstag gegen 16.45 Uhr stießen an der Bredelarer Straße ein Auto und ein Fahrrad zusammen. Der 22-jährige Radfahrer wurde schwerverletzt. Als ein 26-jähriger Autofahrer nach rechts auf den Parkplatz eines Supermarkts abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem 22-jährigen Radfahrer. Dieser fuhr auf dem Radweg in entgegengesetzte Richtung. Der Radfahrer stürzte und musste schwerverletzt durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell