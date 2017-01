POL-HSK: Vereinsheim beschädigt

Winterberg (ots) - Zum wiederholten Male wurde ein Vereinsheim an der Straße "Am Postteich" großflächig mit Graffiti beschmiert. Zwischen Mittwoch, 15 Uhr, bis Donnerstag, 13 Uhr, sprühten bislang unbekannte Täter mehrere Schriftzüge auf die Wand. Unter anderem wurde eine "120 %" gesprüht. Dieses Symbol ist bereits auf mehrere andere Gebäude in Winterberg zu sehen. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 02981 - 90 200 entgegen.

