POL-HSK: Wohnungseinbruch

Arnsberg (ots) - Am Mittwoch wurde zwischen 08:45 und 19:00 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Königstraße eingebrochen. Das Haus befindet sich in der Nähe der Einmündung zur Prälaturstraße. Der oder die Täter hebelten die Wohnungstür auf, drangen in die Räume ein und durchsuchten sie. Nach ersten Angaben konnte Schmuck entwendet werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachten konnten werden gebeten, sich bei der Polizei Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

