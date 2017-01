POL-HSK: Anonymer Zeuge gesucht

Arnsberg (ots) - Wie bereits berichtet kam es am ersten Weihnachtstag gegen 22.45 Uhr zu einer Unfallflucht in Obereimer. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit einem schwarzen Kleinwagen gegen einen Zaun und flüchtete. Wenige Tage später ging bei der Polizei ein anonymes Schreiben ein. In dem Schreiben wurden konkrete Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug gemacht. Weiterhin wurde mitgeteilt, dass es sich bei der Unfallverursacherin um eine Frau mit langen, hellblonden Haaren handeln soll. Der anonyme Hinweisgeber wird nun gebeten, sich bei der Polizei in Arnsberg unter der 02932 - 90 200 zu melden. Ohne eine weitere Befragung ist eine abschließende Klärung der Tat nicht möglich.

