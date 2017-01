POL-HSK: Einbruch in Friseursalon

Arnsberg (ots) - In der Nacht zum Dienstag brachen unbekannte Täter in einen Friseursalon an der Werler Straße ein. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und durchsuchten das Geschäft. Neben Bargeld und elektronischen Geräten entwendeten die Täter hochwertige Friseurwerkzeuge und Pflegemittel. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell