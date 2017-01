POL-HSK: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Brilon (ots) - Zwei Verletzte Verkehrsteilnehmer forderte am Dienstag gegen 14.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße "Briloner Tor". Eine 22-jährige Frau war mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten. Die Frau fuhr auf der Bundesstraße 7 in Richtung Antfeld. Aus bislang unbekannter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines53-järhigen Winterbergers. Die Frau wurde bei dem Unfall schwerverletzt. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 22.000 Euro.

