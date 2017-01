POL-HSK: Unfallflucht am Supermarkt

Meschede (ots) - Am frühen Dienstagabend wurde ein blauer VW Passat auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Jahnstraße beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Gegen 16.30 Uhr stellte eine 61-jährige Frau ihren blauen VW Passat auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Jahnstraße ab. Als sie nach 35 Minuten zurückkehrte bemerkte sie eine Kratzspur an hinteren Kotflügel. An der Beschädigung konnte ein grüner Farbabrieb gesichert werden. Nach Angaben der geschädigten Dame, parkte zuvor ein grüner Kleinwagen neben ihrem VW. Möglicherweise handelte es sich hierbei um einen BMW-Mini. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell