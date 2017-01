POL-HSK: Einbruch in Endorf

Sundern (ots) - Zwischen Sonntag und Montag ist es auf der Straße "Zur Vogelstange" zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen. Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten in eine Wohnung. Hier entwendeten sie einen geringen Bargeldbetrag und flüchteten anschließend vom Tatort. Aufgrund fehlender Spuren im Schnee ist davon auszugehen, dass die Tatzeit vor dem letzten Schneefall und somit in der Nacht zum Montag liegt. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 02933 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell