POL-HSK: Wieder Fensterscheiben an Schule beschädigt

Arnsberg (ots) - Erneut wurden am vergangenen Wochenende mehrere Fensterscheiben einer Grundschule am Fuchswinkel beschädigt. Zwischen Freitagnachmittag bis Montagmorgen warfen unbekannte Vandalen drei Fensterscheiben mit Steinen ein. Die Fenster befinden sich im ersten und zweiten Obergeschoss. Es entstand ein hoher, vierstelliger Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell