POL-HSK: Versuchter Einbruch

Winterberg (ots) - Am Montag wurde der Winterberger Polizei ein Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Straße "In der Renau" gemeldet. Die Täter versuchten an dem Ferienhaus ein Fenster aufzuhebeln. Das Fenster hielt den Aufbruchversuchen stand, so dass die Täter ohne Beute flüchten mussten. Da im Schnee keine Spuren vorhanden sind, ist davon auszugehen, dass der Einbruch noch vor dem letzten Schneefall lag. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 02981 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell