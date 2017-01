POL-HSK: Auto gegen Schutzplanke gerutscht

Schmallenberg (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 06:00 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Schmallenberg mit seinem Auto auf der B 236 in Richtung Hundesossen. In einer Rechtskurve kam er auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern und fuhr gegen eine Schutzplanke. Anschließend fuhr er jedoch nach Schmallenberg, ohne den Unfall zu melden. Auf dem Weg dorthin fiel einem Zeugen der stark verunfallte Pkw auf. Er folgte dem Wagen und als dieser anhielt, informierte er die Polizei. Den Autofahrer bat er zu warten, welches dieser auch tat. Der Polizei gegenüber gab der Fahrer an, den Unfall später melden zu wollen, da er erst seine beiden Kinder, die sich zum Unfallzeitpunkt noch im Auto befanden, nach Hause und anschließend das Auto in die Werkstatt bringen wollte. Inwiefern sich der Autofahrer nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten muss, werden die Ermittlungen zeigen. An Auto und Schutzplanke entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Um erst gar nicht erst in den Verdacht einer Verkehrsunfallflucht zu geraten, ist es immer ratsam, umgehend die Polizei zu informieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell