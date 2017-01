POL-HSK: Versuchter Einbruch in eine Wohnung

Arnsberg (ots) - Am Samstag, 21:56 Uhr, drückte ein bislang unbekannter Täter die offen stehende Terrassentür einer Wohnung auf und gelangte so ins Innere. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem Mehrfamilienhaus der Straße "Auf der Alm" nahe des Arbeitsgerichtes. Zum Tatzeitpunkt befanden sich die Eigentümer in der Wohnung. Als der mit einer braunen Winterjacke bekleidete Täter den 56-jährigen Hausherrn erblickte, flüchtete er ohne Beute in unbekannte Richtung. Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg. Zeugenhinweise werden erbeten. (PK)

