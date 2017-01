POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Sundern (ots) - Am Sonntag, 02:15 Uhr, befuhr eine 20-jährige Frau aus Hemer mit ihrem Pkw die Straße "Schweinsohl" in Richtung Sundern-Innenstadt und touchierte mit dem Außenspiegel beim Vorbeifahren einen 28-jährigen Fußgänger aus Arnsberg. Dieser war in einer Gruppe auf der linken Fahrbahnseite in Richtung Stemel unterwegs. Der 28-Jährige wurde an der rechten Hand leicht verletzt. Die 20-Jährige setzte zunächst ohne anzuhalten ihre Fahrt vor. Sie meldete sich jedoch selbst kurze Zeit später bei der Polizeiwache Sundern und machte Angaben zu ihrer Unfallbeteiligung. Es entstand kein Sachschaden. (PK)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell