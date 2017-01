POL-HSK: Schlägerei in einer Gaststätte

Arnsberg-Hüsten (ots) - Am Sonntag, 02:40 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Röhrstraße aus noch ungeklärter Ursache zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierdurch wurden ein 37-jähriger Mann und eine gleichaltrige Frau aus Arnsberg verletzt. Sie wurden in einem Krankenhaus versorgt. Gegen drei Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Zur Einsatzbewältigung mussten drei Streifenwagen eingesetzt werden. Ein Polizeibeamter wurde bei der Durchführung der Maßnahmen leicht verletzt. Nachdem Platzverweise ausgesprochen wurden, ereigneten sich im Nachgang keine weiteren Störungen. (PK)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell