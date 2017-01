POL-HSK: Verkehrsunfall

Olsberg (ots) - Am Freitagmorgen um 07.20 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer aus Bönen die Carlsauestraße (L743) in Richtung B 480. Es gelang ihm auf der winterglatten Straße nicht, sein Fahrzeug vor der Rotlicht zeigenden Ampel anzuhalten. Er rutschte mit seinem Pkw in den Kreuzungsbereich und kollidierte dort mit dem Pkw einer 30-jährigen Frau aus Olsberg. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. (DS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell