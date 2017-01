POL-HSK: Verkehrsunfallflucht an Bahnübergang

Marsberg (ots) - Am Freitagmorgen um etwa 09.00 Uhr kam es am Bahnübergang von der Kasseler Straße (B7) in Richtung Orpethal zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr offenbar gegen die Lichtsignalanlage des Bahnübergangs und beschädigte diese. Danach flüchtete der Verursacher mit seinem Fahrzeug, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallfahrer oder dem Fahrzeug machen können, melden sich bitte bei der Polizei Marsberg unter der Telefonnummer 02991/90200. (DS)

