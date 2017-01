POL-HSK: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Meschede

Meschede (ots) - Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Schmallenberg fiel am Freitag um 14.40 Uhr einer Polizeistreife an der Einmündung Steinstraße/Remblinghauser Straße auf, als er bei Rotlicht zeigender Ampel in den Einmündungsbereich einfuhr. Bei der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte diesen Verdacht und hatte zur Folge, dass dem Mann auf der Polizeiwache Meschede durch einen hinzugerufenen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. (DS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell