POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Bestwig (ots) - Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Velmede befuhr am Freitagmittag gegen 13.45 Uhr die Halbeswiger Straße in Richtung Nierbachtal. In einer Rechtskurve vor der Einmündung zur Kreisstraße 44 geriet er ins Schleudern und rutschte in die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 48-jährigen Mannes aus Velmede zusammen, dessen Beifahrerin bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 7000 Euro geschätzt. (DS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell