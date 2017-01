POL-HSK: Wohnungseinbruch in Neheim

Arnsberg (ots) - Am Freitag kam es im Zeitraum von 16.30 bis 22.30 Uhr zu einem Einbruch im Hilsmannring. Unbekannte Täter drangen in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten Schmuck und Elektronikgeräte. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02932/90200 mit der Polizeiwache Arnsberg in Verbindung zu setzen. (DS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell