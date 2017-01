POL-HSK: Zwei Einbrüche in Alt-Arnsberg

Arnsberg (ots) - Von Mittwoch bis Freitag kam es in Sichtweite zum Glockenturm zu zwei Einbrüchen. In der Zeit zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 08.20 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der unteren Königstraße ein. Die Täter brachen ein Fenster einer zugehörigen Werkstatt auf. Allerdings betraten sie vermutlich nicht das Gebäude und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Am Freitag, zwischen 00.00 Uhr bis 05.50 Uhr, schlugen die Täter eine Fensterscheibe eines Hotels am Alten Markt ein. Durch das Loch öffneten sie das Fenster und gelangten in das Gebäude. Die Täter konnten einen Tresor entwenden. In beiden Fällen bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell