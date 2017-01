POL-HSK: 58-jähriger Mann bei Verkehrsunfall verletzt

Marsberg (ots) - Am Donnerstag um 13.50 Uhr krachten auf einer Kreuzung auf der Landstraße 549 zwei Autos zusammen. Ein 58-jähriger Mann wurde hierbei leichtverletzt. Ein 22-jähirger Autofahrer vom Diemelsee fuhr auf der Kreisstraße 65 von Heddinghausen in Richtung Vasbeck. Der 58-jährige Mann aus Frankenberg fuhr über die Landstraße 549 in Richtung Canstein. Als der jüngere Mann in die Kreuzung einfuhr, kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Hier wurde der Frankenberger leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell