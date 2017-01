POL-HSK: Rauchmelder verhindert Schlimmeres bei Brand im Seniorenheim

Medebach (ots) - Der Brand in einem Seniorenheim am Prozessionsweg endete am Donnerstagmorgen glimpflich. Ein Rauchmelder schlug Alarm. Nach ersten Erkenntnissen brannte gegen 10.15 Uhr in einem Zimmer ein Weihnachtsgesteck. Durch den Rauchmelder wurden der Zimmerbewohner sowie das Personal auf den Brand aufmerksam. Gleichzeit wurde die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Wehr war der Brand bereits durch die Mitarbeiter und dem Bewohner gelöscht worden. Der Mann wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. In dem Zimmer entstand nur ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell