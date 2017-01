POL-HSK: Mann belästigt Frauen am Bahnhof

Meschede (ots) - Am Mittwoch hielt sich ein 38-jähriger Man im Bereich des Bahnhofs in Meschede auf. Gegen 14:40 Uhr ging ein 17-jähriges Mädchen aus Meschede durch die Unterführung am Bahnhof. Im Bereich der Treppe stand der Mann. Die junge Frau ging schon ganz rechts, weil sie ein ungutes Gefühl hatte. In Höhe des Mannes ging dieser auf sie zu, drückte sie gegen die Wand und berührte sie am Gesäß. Sie konnte sich aus dem Griff des Mannes befreien, ging weiter zum Gleis und stieg in den Zug. Zuhause vertraute sie sich richtigerweise umgehend ihren Eltern an, die sofort die Polizei verständigten. Nachdem die Beamten zunächst mit dem Mädchen sprachen, suchten sie im Anschluss daran wieder den Bahnhof auf, um nach dem Mann zu fahnden. Als sie dort eintrafen, wurden sie sofort von einem weiteren Mädchen angesprochen. Die 14-Jährige aus Meschede gab an, dass ihr ein Mann in der Unterführung gerade zwischen die Beine gefasst hat. Der Mann hielt sich auch noch am Bahnhof auf. Die Beamten machten den Mann ausfindig und nahmen ihn fest. Er führte ein bulgarischen Pass bei sich und sprach kein Deutsch und hat keinen festen Wohnsitz. Der Mann wurde zur Wache gebracht. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an und Haftgründe werden geprüft. Zwischen den beiden bekannt gewordenen Taten lagen rund zwei Stunden. Es ist daher nicht auszuschließen, dass der Mann am Bahnhof und an der Unterführung noch mehr Frauen und Mädchen belästigen hat. Die Polizei bittet daher darum, dass sich weitere Opfer unbedingt bei der Polizei unter 0291-90200 melden sollen. Der Opferschutzbeauftragte ist bereits über die Vorfälle informiert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell