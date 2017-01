POL-HSK: Einbruch in Schule

Arnsberg (ots) - In den Weihnachtsferien brachen bislang unbekannte Täter in eine Schule am Berliner Platz ein. Die Täter brachen die Getränkeautomaten auf. Auf unbekannte Weise gelangten die Täter in das Gebäude. Hier hebelten sie zwei Getränkeautomaten auf. Aus dem Putzraum entwendeten sie mehrere Reinigungsgegenstände. Angaben zu fehlenden Flaschen oder entwendeten Geld aus den Automaten können bislang nicht gegeben werden. Die Tatzeit lag in den Weihnachtsferien zwischen dem 22. Dezember bis zum 09. Januar. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

