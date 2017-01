POL-HSK: Unfallflucht

Brilon (ots) - Am Dienstag wurde ein Zaun an der Straße "An der Hunderbecke" beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Der unbekannte Täter befuhr in der Zeit zwischen 06.00 Uhr bis 17.30 Uhr den Sintfeldweg. Beim Einbiegen in die Straße "An der Hunderbecke" beschädigte er einen Maschendrahtzaun sowie die drei dazugehörigen Zaunpfosten. Danach entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

