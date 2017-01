POL-HSK: Treckerfahrer ohne Führerschein und alkoholisiert

Olsberg (ots) - Am Dienstag um 11.35 Uhr überprüfte die Polizei am Papenbuschweg einen Trecker. Der Fahrer war alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs. Da der Trecker mit einem nicht ordnungsgemäß gesicherten Silageschneider auf der Straße fuhr, wurde er durch die Polizei Brilon angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten eine Alkoholfahne bei dem 52-jährigen Fahrer fest. Des Weiteren ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. In der Polizeiwache Brilon wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell