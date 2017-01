POL-HSK: Unfallflucht im Kreisverkehr

Eslohe (ots) - Am vergangenen Freitagmorgen kam es im Kreisverkehr am Esloher Ortseingang zu einer Unfallflucht. Um 07.10 Uhr fuhr eine 30-jährige Frau aus Eslohe mit ihrem Auto aus Richtung Braukweg kommend in den Kreisverkehr. Als sie sich bereits im Kreisverkehr befand, fuhr ein Auto aus Richtung Meschede kommend in den Kreisverkehr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Autos. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und verließ den Kreisel in Richtung Ortsmitte. Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen hellen Pkw handeln. Mögliche Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell