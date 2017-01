POL-HSK: Radkappen geklaut

Sundern (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag die Radkappen an einem silbernen VW. Das Auto stand zwischen 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr am Rotbuschweg. Die Täter montierten die vier VW-Radkappen ab und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 02933 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell