POL-HSK: Schülerin aus Brilon vermisst

Hochsauerlandkreis (ots) - Die 12-jähirge Schülerin Lucy Henke aus Brilon (Sauerland) wird vermisst. Die Kreispolizeibehörde im Hochsauerlandkreis bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Mädchen. Lucy Henke gab vor, von Samstag auf Sonntag bei einer Freundin schlafen zu wollen. Am 08. Januar vereinbarte sie mit ihrem Vater einen Abholpunkt in Brilon. Sie erschien jedoch nicht zum vereinbarten Treffpunkt. Eine durchgeführte Handyortung meldete mehrere Standorte im Berliner Großraum. In den frühen Morgenstunden des 09. Januar 2017 erfolgte die letzte Ortung des Handys in 13403 Berlin-Reineckendorf, Eichborndamm. Ermittlungen durch die Berliner Polizei verliefen bislang ohne Erfolg. Eine Zeugin gab an, Lucy am Montagabend (09. Januar) im Bereich des Mescheder Bahnhofs gesehen zu haben. Der genaue Aufenthaltsort von Lucy Henke ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise auf einen Unglücksfall oder ein Verbrechen liegen nicht vor.

Personenbeschreibung: circa 1,70 Meter groß; schwarze Haare; bekleidet mit dunkelgrüner Jacke mit Fellbesatz am Kragen/Mütze; dunkelgrüne und modisch eingerissene Jeans; schwarz-weiße Nike-Schuhe; schwarze Handtasche mit Silberringen und goldenen Fransen; wirkt reif für ihr Alter

Die Polizei sucht das vermisste Mädchen und bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zum Verbleib oder Aufenthalt von Lucy Henke geben.

Hinweise bitte an die Polizei in Brilon unter der 02961 - 90 200 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell