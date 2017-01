POL-HSK: Brand in Moosfelde

Arnsberg (ots) - Am Montag gegen 17:50 Uhr brach in einem Haus in Moosfelde ein Feuer aus. Der 72-jährige Hausbesitzer konnte sich noch alleine aus dem Haus retten, wurde aber durch das Einatmen der Rauchgase verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Nachbar, der noch versuchte zu löschen, atmete die Rauchgase ein und musste ebenfalls ins Krankenhaus. Beide wurden stationär aufgenommen. Fünf weitere Nachbarn wurden durch die Rauchgase leicht verletzt. Nach den ersten Ermittlungen entstand der Brand beim Nachfüllen des Kamins. Dabei geriet der Teppich in Brand und die Flammen breiteten sich über den Türrahmen hoch bis zur Holzdecke aus. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 150.000 beziffert. Eine Befragung des Hausbesitzers zum genauen Hergang konnte aufgrund seines Gesundheitszustandes noch nicht erfolgen. Am Mittwoch wird ein Brandsachverständiger noch das Haus begutachten. Die Polizei geht bei dem derzeitigen Ermittlungsstand von Fahrlässigkeit aus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell