POL-HSK: Raub in Hüsten

Arnsberg (ots) - Auf der Kleinbahnstraße wurde am Montag um 19.55 Uhr eine 67-jährige Frau aus Hüsten überfallen. Der Täter riss ihr die Handtasche aus der Hand. Die Dame stürzte und verletzte sich leicht. Obwohl die Frau die Handtasche in beiden Händen festhielt, riss der Täter so feste, bis die Frau hinfiel und er die Tasche entreißen konnte. Bei dem Täter soll es sich um einen dunkel gekleideten Mann handeln. Dieser flüchtete in Richtung Bahnhof. Eine direkt eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell