POL-HSK: Einbruch an der Hauptstraße

Arnsberg (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag, 17.15 Uhr, bis Montag, 08.20 Uhr, in einen Euro-Shop in der Hauptstraße ein. Durch das Aufhebeln einer Nebentür gelangten die Täter in das Gebäude. Hier hebelten sie eine weitere Tür auf und durchsuchten die Spinde der Mitarbeiter. Angaben zum Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen

