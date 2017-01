POL-HSK: Einbruch in Kapelle

Meschede (ots) - In der Zeit von Mittwochabend bis Montagmittag brachen unbekannte Täter in die St. Agatha-Kapelle der Freienohler Straße ein. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Täter brachen das Schloss am Haupteingang auf und hebelten den Opferstock auf, indem sich allerdings kein Geld befand. Anschließend wurde das Schloss der Sakristeitür aufgebohrt. Hier durchwühlten sie die Schränke und Schubladen. Zudem wurde ein Tresor mit einem Trennschleifer geöffnet. Angaben über das gemachte Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Der verursachte Sachschaden liegt in einem hohen vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell