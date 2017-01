POL-HSK: Einbruch in leere Fabrikhalle

Olsberg (ots) - Im Rahmen der Streife bemerkte am Montagabend gegen 22 Uhr die Hundeführerin der Polizei eine eingeschlagene Fensterscheibe an einer leer stehenden Fabrikhalle in der Winterberger Straße. Vor dem Fenster waren Schuhabdrücke von zwei Personen im Schnee zu erkennen. Mit Verstärkungskräften wurde daraufhin das Gebäude nach den Täter durchsucht. Die Einbrecher waren aber bereits geflüchtet. Angaben über mögliches Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell