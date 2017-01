POL-HSK: Zeuge hört Unfallflucht

Arnsberg (ots) - In der Nacht zum Sonntag, um kurz vor Mitternacht hörte ein Zeuge an der Ernst-König-Straße einen lauten Knall auf der Straße. Anschließend fuhr ein Auto schnell weg. Bei der Nachschau am nächsten Tag wurde der Schaden entdeckt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug war über ein Blumenbeet und anschließend gegen eine Hauswand gefahren. Diese wurde bei dem Aufprall beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Hinweise zum Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell