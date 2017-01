POL-HSK: Einbruch

Arnsberg (ots) - Zwischen Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 10.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte am Müggenbergring einzubrechen. Durch das Aufhebeln eines Fensters versuchten die Täter in das Haus zu gelangen. Als der Versuch jedoch misslang oder die Täter möglicherweise gestört wurden, flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Das Fenster wurde beschädigt, blieb aber verschlossen. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell