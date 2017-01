POL-HSK: Einbruch in Lagerhalle

Meschede (ots) - Ein unbekannter Täter brach in der Nacht zum Sonntag in die Lagerhalle eines Reitsportgeschäftes in der Bahnhofstraße ein. Zwischen Samstagabend, 18 Uhr, bis Sonntagmittag, 13.45 Uhr, kletterte der Täter über einen Zaun und brach eine Plexiglasscheibe eines Rolltores auf. Im Gebäude wurde anschließend ein Schreibtisch aufgebrochen. Aufgrund der Fußspuren im Schnee ist von einem Täter auszugehen.. Über entwendete Gegenstände können bislang keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell