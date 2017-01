POL-HSK: Garagenbrand

Meschede (ots) - Am Sonntag gegen 19.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Garagenbrand an der Nördeltstraße gerufen. In der Garage brannten Mülltonnen. Spaziergänger bemerkten den Brand in der freistehenden Garage und informierten den Besitzer. Dieser konnten noch rechtzeitig die beiden Autos aus der Garage fahren. Ein Fahrzeug wurde dennoch durch den Brand leicht beschädigt. Der Löschzug Meschede löschte die Mülltonnen ab. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

