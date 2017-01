POL-HSK: Auto beschädigt

Winterberg (ots) - Am Samstagabend wurde ein Auto vor einem Hotel an der Nuhnetalstraße beschädigt. Der blaue VW Touran wurde um 21 Uhr auf dem Hotelparkplatz abgestellt. Gegen 21.45 Uhr bemerkte der Autobesitzer die Beschädigungen an seinem Fahrzeug. Unbekannte Täter hatten den rechten Außenspiegel abgetreten und zwei Reifen zerstochen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 02981 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell