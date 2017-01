POL-HSK: Versuchter Wohnungseinbruch

Arnsberg - Neheim (ots) - Am 07.01.2017 zwischen 08:00 und 18:45 Uhr versuchten unbekannte Täter, in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Hierzu brachen sie zwei Fenster auf. Die Täter wurden vermutlich bei der Begehung der Tat gestört, da sie offensichtlich nicht in der Wohnung waren und auch nach ersten Feststellungen der Wohnungsinhaberin nichts entwendet wurde. Zeugenhinweise zum Müggenberg werden unter der Telefonnummer 0291 - 90 200 erbeten. (DH)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell