POL-HSK: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Meschede (ots) - Am 07.01.2017 zwischen 17:15 und 18:00 Uhr drangen unbekannte Täter über die Terrassentür in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Feldstraße ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen. (DH)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell