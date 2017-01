POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Olsberg-Bigge (ots) - Am Freitag, 10:20 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Olsberger mit seinem Kleinkraftrad den als Radweg ausgewiesenen Fahrstreifen der Hauptstraße in Richtung Olsberg. Eine 66-jährige Pkw-Fahrerin aus Bestwig fuhr in gleiche Richtung und beabsichtigte, nach rechts von der Hauptstraße auf den Parkplatz eines Bekleidungsdiscounters abzubiegen. Durch dieses Fahrmanöver kam der 54-Jährige ohne Berührung mit dem Pkw zu Fall und verletzte sich leicht. An dem Zweirad entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 100,- Euro. (PK)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell