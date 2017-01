POL-HSK: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Sundern (ots) - Am Freitag, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr, wurde durch ein oder mehrere bislang unbekannte Täter versucht, sich über die Haustür eines Einfamilienhauses in der Oberen Kampstraße Zugang ins Innere zu verschaffen. Dabei wurde das Zylinderschloss beschädigt. Das Wohnhaus ist mittig der Straße gelegen. Zeugenhinweise werden erbeten. (PK)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell