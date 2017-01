POL-HSK: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Arnsberg (ots) - Zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 09 Uhr, wurde in ein Lebensmittelgeschäft an der Möhnestraße eingebrochen. Die Täter hatten es auf Tabak und Alkohol abgesehen. Die Täter konnten durch ein provisorisch abgesichertes Loch einer Glastür in das Geschäft eindringen. Hier entnahmen sie mehrere Flaschen Weinbrand und diverse Tabakwaren. Die Täter konnten unerkannt vom Tatort flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell